«ملتقى القاهرة السينمائي» يفتح باب استقبال الأفلام المشاركة

ينعقد الملتقى خلال فعاليات الدورة الـ40 لمهرجان «القاهرة السينمائي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن «ملتقى القاهرة السينمائي» عن فتح باب تقديم المشاريع السينمائية المؤهَّلة له، بداية من 26 يونيو الجاري، وحتى 14 سبتمبر 2018، لتستقر لجنة الملتقى بعدها على 15 مشروعًا، كحد أقصى للمشاركة في فعاليات دورته الخامسة التي تُقام لمدة 3 أيام (من 26 وحتى 28 نوفمبر)، ضمن الدورة الأربعين لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

ويعود الملتقى، لفتح منصته أمام مشاريع الأفلام من جميع أنحاء العالم، بعد غيابه العام الماضي، ويهدف إلى توفير الدعم لاستكمال هذه الأفلام.

وقال رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست محمد حفظي، إن الملتقى يأتي هذا العام ضمن الدورة الأولى من أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة يقدمها المهرجان بشراكة مع مركز السينما العربية لمدة 5 أيام (25-29 نوفمبر)، وتستضيف نحو 80 شخصية فاعلة في المجالات كافة المتعلقة بصناعة السينما إقليميًّا ودوليًّا.

وأعرب حفظي عن سعادته بعودة الملتقى بعد غيابه العام الماضي، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن عدد من الجوائز القيمة؛ التي ستدعم المشاريع الفائزة في الملتقي.

الشروط

وتابع رئيس المهرجان قائلاً: «يستقبل الملتقى طلبات المشاريع بشرط أن يحمل المخرج جنسية أو من أصول تنتمي لإحدى دول العالم العربي، على أن يكون سبق له إخراج فيلم واحد على الأقل أيًا كانت مدته أو نوعه، ويكون المشروع المُقدم للملتقى طويلاً (روائي أو غير ورائي)، في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج».

ويسعى الملتقى لاستضافة صناع 15 مشروعًا -كحد أقصى- في مرحلة التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج، وبعد اختيار المشاريع المؤهلة للمشاركة، تتم دعوة ممثليها إلى القاهرة لمدة 3 أيام لحضور مجموعة من الاجتماعات مع جمهور عريض من خبراء صناعة السينما، المنتجين المحليين والدوليين والموزعين.

الدعم

من جانبه، أشار المدير الفني للمهرجان، الناقد يوسف شريف رزق الله، إن «ملتقى القاهرة السينمائي»، مساحة لصناع الأفلام العرب تتيح لهم تأسيس علاقات، وتوفير الدعم الذي يحتاجونه لاستكمال أفلامهم، ويستضيف الملتقى لجنة تحكيم تتكون من سينمائيين محترفين بارزين لاختيار عدد من المشاريع التي ستتلقى دعمًا ماليًّا وخدمات إنتاجية كجوائز مقدمة من شركاء الملتقى.

وتتولى علياء زكي، منصب مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، والمخرجة ماجي مرجان، مدير ملتقى القاهرة السينمائي.

وانطلق «ملتقى القاهرة» لأول مرة في العام 2010 خلال الدورة الـ 34 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» وأثبت أهميته كتجربة جديرة باهتمام المشاركين فيه، ثم أقيمت 3 دورات فيما بين العامي 2012 و2016.

ونجح العديد من صناع الأفلام المشاركين في تلك الدورات السابقة في تطوير أو استكمال أفلامهم، ومنها أفلام «فيلّا 69» (مصر)، «تونس الليل» (تونس)، «آخر أيام المدينة» (مصر)، و«العودة» (سورية) وغيرها. ويستمر الملتقى كمنصة تمكين لصناع الأفلام العرب لتصل مشاريعهم إلى أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.