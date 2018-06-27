فتح أبواب المسارح والسيرك القومي والمتاحف مجانًا في مصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 12:58 مساء
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم (أرشيفية:انترنت)

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، فتح أبواب المسارح والسيرك القومي والمتاحف مجانًا للمصريين، لأول مرة احتفالاً بثورة 30 يونيو.

ودعت الوزيرة المصريين في بيان للوزارة، للاحتفال بالثورة مع وزارة الثقافة في جميع المحافظات، ومن المقرر إطلاق 237 فعالية فنية وثقافية لقصور الثقافة في 27 محافظة، من ضمنها فتح جميع المسارح والسيرك القومي والمتاحف والبيوت الثقافية ودار الأوبرا المصرية مجانًا يومي الجمعة والسبت، 29 و30 يونيو الجاري، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وأضافت عبد الدايم أن ثورة 30 يونيو التي صنعها الشعب وباتت عيدًا لكل المصريين واحتفالاً قوميًّا، تؤكد وعي وثقافة الشعب المصري وتطلعه إلى مستقبل أفضل.

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