عودة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 12:36 مساء
عودة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورة جديدة (أرشيفية:انترنت)

يعود المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورة جديدة نهاية هذا العام بعد تغييرات في الإدارة المنظمة له وعقب إلغاء دورة 2017.

تأسس المهرجان في 2001، ويعد من أبرز الاحداث السينمائية التى تنظمها المملكة المغربية سنويًا، ويجذب في كل دورة كبار صناع السينما من أنحاء العالم، وفقًا لوكالة رويترز.

وجاء في بيان بالموقع الرسمي للمهرجان أن الدورة السابعة عشرة ستعقد بمدينة مراكش في الفترة من 30 نوفمبر إلى الثامن من ديسمبر المقبل بعد إعادة تشكيل إدارة وفريق عمل المهرجان.

وأضاف البيان أن الفرنسية ميليتا توسكان دو بلانتييه، مديرة العلاقات العامة خلال سنتي 2001 و2002 ومديرة المهرجان في الفترة من 2003 إلى 2016، ستكون مستشارة للأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

كما تم إسناد الإدارة الفنية لمجموعة متميزة من الخبراء في برمجة المهرجانات وهم الألماني كريستوف تيرشت الذي اختير لمنصب المدير الفني والمغربي علي حجي بمنصب المنسق العام.

وكانت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد أعلنت في يوليو 2017 التوقف لدورة واحدة فقط قائلة إنها ستعمل على «تحديد وإعطاء دينامية للتغيير» على أن يعود المهرجان في الدورة المقبلة 2018.

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