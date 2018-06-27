مسلسل «الحاج رغيد» من الإذاعة إلي التلفزيون

مسلسل «الحاج رغيد» من الإذاعة إلي التلفزيون (وال)

أعلن الفنان والكاتب الليبي جمال الخراز بأنه يعمل حاليًا علي كتابة سيناريو تلفزيوني جديد لمسلسل مسموع بعنوان «الحاج رغيد» .

وشارك الخراز في تمثيل وكتابة سيناريو وحوار المسلسل الشهير «خالتي مشهية» للفنان فضيل بوعجيلة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

و لقي مسلسل «الحاج رغيد» في نسخته المسموعة خلال شهر رمضان نجاحًا كبيرًا بعد بثه عبر أثير العديد من الإذاعات المحلية.

الفنان جمال الخراز من مدينة المرج، قدم العديد من الأعمال الغنائية والمسرحية ونال عدة جوائز من خلال مشاركاته في المهرجانات الفنية الليبية.