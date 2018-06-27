بالصور: حماقي يوجه التحية للمنتخب المغربي خلال حفله في «موازين»

القاهرة - بوابة الوسط: (تصوير: مصطفى مرتضى) | الأربعاء 27 يونيو 2018, 11:17 صباحا
محمد حماقي على مسرح مهرجان «موازين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أحيا الفنان المصري محمد حماقي واحدة من أقوى حفلات الدورة الـ17 من مهرجان «موازين» بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الإثنين.

اللقاء هو الثاني لحماقي مع جماهير المغرب وبحضور العديد من السياح من مختلف الجنسيات العربية والأوربية ممن رددوا معه كلمات أغانيه ورقصوا على أنغامها طوال فقرته والتي تخللها «زغاريد» الترحيب الشهيرة.

حرص الفنان المصري في بداية فقرته على توجيه التحية للجمهور المغربي واعتبر وجوده أمامهم شرفا لما لهم من تذوق خاص لكافة الفنون بشكل عام، وأشعل الحفل بعدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «ما بلاش» و«واحدة واحدة» و«مايني» و«ما أقدرش أنساك» و«نفسي أبقي جنبه» و«أحلى حاجه فيكي» وغيرها ممن قدمها بناء على رغبات الجمهور، بالإضافة إلى أغنية الراي الشهيرة «حكمة الأقدار». 

وتخلل فقرة حماقي العديد من الكواليس حيث طالبه الجمهور بتقديم أغنية «مابلاش» أكثر من مرة وحرص على تهنئة منتخب المغرب على أدائه في كأس العالم، قائلا: «منتخب المغرب قدم أداء مشرفا في كأس العالم وكان أفضل الفرق العربية المشاركة، واستحق الصعود للدور الثاني لولا سوء الحظ».

وفي نهاية فقرة حماقي صعدت بوسي إلى خشبة المسرح وهنأته علي نجاح حفله بباقة ورد ثم دعاها حماقي لتغني معه أغنية «أم الدنيا» التي أهداها إلى مصر وسط تفاعل الجمهور ممن شاركه برفع الأعلام المصرية والمغربية بعدها حرص الثنائي على توجيه كلمة شكر لحمدي بدر باعتباره الجندي المجهول الذي ساهم في إنجاح الحفل.

بوسي على مسرح مهرجان «موازين» (خاص لـ بوابة الوسط)
محمد حماقي وبوسي على مسرح مهرجان «موازين» (خاص لـ بوابة الوسط)
بوسي تتوسط محمد حماقي وحمدي بدر (خاص لـ بوابة الوسط)
محمد حماقي على مسرح مهرجان «موازين» (خاص لـ بوابة الوسط)
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