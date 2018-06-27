دعوة عدد قياسي من النساء للانضمام لأكاديمية الأوسكار

دعوة عدد قياسي من النساء للانضمام لأكاديمية الأوسكار (ف ب)

أعلنت أكاديمية علوم السينما وفنونها المسؤولة عن توزيع جوائز أوسكار، الإثنين، أنها دعت عددًا قياسيًا من الفنانين للانضمام لصفوفها نصفهم من النساء، بعد الانتقادات التي طاولتها في السنوات الماضية على خلفية النقص في التنوع بين أعضائها.

وأوضحت الأكاديمية في بيان أن 49% من أعضائها الجدد البالغ عددهم 928 هن نساء، مما يرفع نسبة الحضور النسائي في الهيئة إلى 31% في مقابل 25% قبل ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومن الفنانين الجدد، 38% هم من أصحاب البشرة الملونة بينهم الممثلة والفكاهية ميندي كالينغ وكوفنزانيه واليس البالغة 14 عامًا والممثل دانييل كالويا والموسيقيون نيتين ساوهني وكندريك لامار وكارلينيوس براون.

كذلك من النساء اللواتي دعين للانضمام للأكاديمية السينمائية الأبرز في هوليوود المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وبفضل هؤلاء الأعضاء الجدد، بات الفنانون من اتنيات مختلفة يمثلون 16% من إجمالي عدد الأعضاء في مقابل 8% في 2015.

ودعيت إيمانويل سينييه زوجة المخرج رومان بولانسكي للانضمام للأكاديمية الأبرز في هوليوود بعد بضعة أشهر من استبعاد زوجها المخرج البولندي - الفرنسي المدان بالتغرير بقاصر قبل أربعين عامًا والمتهم بالاعتداء الجنسي على نساء أخريات، وهو ما ينفيه.

وفي حال وافق جميع المدعوين على الانضمام للأكاديمية، سيصبح عدد الأعضاء 9226 شخصًا.

وتضم قائمة الفنانين الذين شملتهم الدعوة للانضمام للأكاديمية الممثلة الأميركية المعروفة بدورها في مسلسل «ذي هاندمايدز تايل»، فضلًا عن النجمة الجديدة في أفلام «حرب النجوم» ديزي ريدلي وبلايك لايفلي وديان كروغر.