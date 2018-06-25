منح جوائز الأفضل في بوليوود لممثلة متوفاة وممثل مريض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 03:49 مساء
الممثل الهندي عرفان خان في بومباي، 1 ديسمبر 2017 (أ ف ب)

منحت جائزتا أفضل ممثلة وممثل في بوليوود الأحد في بانكوك في غياب الفائزين بسبب وفاة الأولى والوضع الصحي المتدهور للثاني.

وأعطيت جائزة أفضل ممثلة لسريديفي التي توفيت في فبراير عن 54 عامًا، وذلك عن دورها في فيلم «مام» الذي تؤدي فيه دور امرأة تسعى إلى الانتقام لابنتها التي تعرضت لاغتصاب جماعي، وفق «فرانس برس».

أما جائزة أفضل ممثل فقد أعطيت لعرفان خان الذي اشتهر في العالم خصوصًا بفيلمه «سلامدوغ ميليونير»، وهو من نجوم بوليوود القلائل الذين حققوا حضورًا لهم أيضًا في هوليوود.

وحصل خان على هذا التكريم عن دوره في فيلم «هندي ميديوم» عن أب يكافح لتسجيل ابنته في مدرسة مرموقة، في عمل يسخر من الطبقية المتجذرة في المجتمع الهندي.

يقام هذا الحفل سنويًا في بلد مختلف، وهو أجري هذه السنة في تايلاند. ويشارك فيه لفيف من أهم نجوم بوليوود، وتنظمه الأكاديمية الهندية للسينما.

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