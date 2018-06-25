إحواس يمثل رابطة الأدباء الليبيين في اجتماعات اتحاد الكتَّاب العرب

رابطة الأدباء والكتاب الليبيين تشارك في اجتماعات بغداد (بلد الطيوب)

وصل بغداد، الإثنين، وفد ليبي للمشاركة في الاجتماع الدوري للاتحاد العام للأدباء والكتَّاب العرب، ومهرجان الشاعر محمد مهدي الجواهري، في العاصمة العراقية (بغداد)، حسب موقع «بلد الطيوب» الثقافي.

وتعقد الاجتماعات خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو، في بغداد.

ويمثل الكاتب خليفة إحواس رابطة الأدباء والكتَّاب الليبيين، في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الأدباء والكتَّاب العرب، كما يشارك الشاعر رامز النويصري في فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان الجواهري الشعري، يومي 28 و29 يونيو.

وتأتي هذه المشاركة بعد رفع التجميد عن عضوية ليبيا الذي كان مفروضًا عليها منذ العام 2012.