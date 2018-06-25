رؤوف بعيو يوضح أسباب غيابه عن مهرجان الفيلم المغاربي

بني وليد - الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 25 يونيو 2018, 02:18 مساء
فريق عمل فيلم «جثة ناجي» المشارك بمهرجان الفيلم المغاربي لا يتمكن من حضور المهرجان.

قال المخرج رؤوف بعيو إنه لم يتمكن من حضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الفيلم المغاربي، في وجدة بشرق المملكة المغربية بسبب عدم تمكنه من الحصول على التأشيرة المغربية.

وأوضح بعيو لـ«بوابة الوسط»، «تواصل معي الأحد سفير ليبيا لدى المغرب، ورئيس الهيئة العامة للثقافة وأبديا استعدادهما لتسهيل الإجراءات، ولكن الوقت لم يعد كافيًا لأن المهرجان سينتهي خلال يومين».

وأضاف بعيو، «قدمت الأوراق الخاصة بالحصول على تأشيرة الدخول من فترة تزيد على 20 يومًا، ولكن لا حياة لمَن تنادي»، متمنيًا الحظ الأفضل لفريق العمل في مهرجانات لاحقة.

وأعرب مدير المهرجان خالد سلي عن أسفه الشديد لعدم منح الحكومة المغربية تأشيرة لمخرج الفيلم، إضافة الى الوفود القادمة من الجمهورية السورية. 

وتشارك ليبيا في المهرجان، بالفيلم الليبي القصير «جثة ناجي» في المسابقة الرسمية للمهرجان المغاربي للأفلام في المملكة المغربية، الذي يقام في الفترة من 23 وحتى 27 من يونيو الجاري.

فيلم «جثة ناجي» يكشف قضية الحروب الأهلية وآثارها السلبية على المجتمع، وتم تصوير مشاهده بضواحي مدينة مصراتة، من بطولة نضال كحلول وأنور التير وخالد القماطي، سيناريو هاشم الزروق، وإخراج رؤوف بعيو.

ويشارك في المهرجان الذي تنظمه جمعية «سيني مغرب» حتى 27 يونيو، 18 فيلمًا مقسمة إلى ستة أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة و12 فيلمًا بمسابقة الأفلام القصيرة.

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