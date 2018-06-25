مسابقة لإبراز مواهب اللاجئين في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:07 صباحا
الموسيقي المغربي يوسف فخر خلال مسابقة للمواهب في الرباط، 19 يونيو (أ ف ب)

ارتسمت علامات الفرح على محيا آرتر عندما أعلنت لجنة من أربعة حكام انتقاءه للمنافسة في المراحل النهائية لمسابقة «مواهب» تنظمها المفوضية العليا للاجئين في المغرب، بعدما برع في أداء رقصة «كوبي ديكالي» الأفريقية الشهيرة.

يتنافس هذا اللاجئ الآتي من الكاميرون في هذه المسابقة مع موسيقيين وشعراء وممثلين هواة أو محترفين جمعهم اللجوء في المغرب، وفق «فرانس برس». 

وينحدر المشاركون من بلدان مختلفة مثل ساحل العاج أو الكاميرون أو سوريا أو فلسطين أو ليبيا.

ويقول آرتر (27 سنة) الذي يعيش في المغرب منذ سنتين «لا أتوقع الكثير من هذه المسابقة، لكن مجرد الرقص أمام جمهور يفرحه ما أقدمه يمنحني السعادة»، وهو ما لم يكن متاحًا له في بلاده. فقد اضطر للمغادرة بسبب دفاعه عن حقوق المثليين والأقليات الجنسية. 

ويتابع «اضطررت للرحيل بسبب المخاطر التي كنت معرضا لها»، في إشارة إلى تجريم المثلية الجنسية في الكاميرون حيث يعاقب عليها بالسجن. 

لا يختلف الحال كثيرا في المغرب حيث يجرم القانون أيضا المثلية الجنسية، لكن آرتر مضطر للبقاء هنا بصفته لاجئا معترفا به رسميا منذ السنة الماضية. 

مع ذلك لم يفقد آرتر آماله في تحقيق حلم الوصول إلى أوروبا، والذي بات يبدو بعيد المنال إذ لم يتمكن سوى 94 لاجئا مسجلين في المغرب من الانتقال إلى بلدان أخرى.

وفي انتظار تحقيق حلمه يجد هذا الشاب الكاميروني في الرقص رفقة أفراد فرقته الفنية «لي فانتاستيك» تسلية «تنسيه» قساوة الغربة. 

وتذكر المسؤولة في المفوضية العليا للاجئين في المغرب مالغوجاتا براتكرايش بأن اللاجئين «عاشوا مآسي في طريق هجرتهم من بلدانهم التي تركوها هربا من حروب أو من تعرضهم للاضطهاد، ولذلك تمثل هذه المسابقة لهم متنفسا يخرجهم من هذا الواقع الصعب، فضلًا عن تمكينهم من لقاء أشخاص جدد والترويح عن النفس». 

وتنظم المفوضية هذه المسابقة للمرة الثانية في المغرب، بينما سبق لها تنظيم عروض فنية في مخيمات لاجئين بأوغندا والعراق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللون التيفاني يغزو موضة الصيف
أناقة وجمال
المصرف المركزي ينفي وجود صفحة تواصل اجتماعي باسم الكبير
ليبيا
القضاء الإيطالي يرفع الحظر عن الأموال والحسابات المصرفية للسفارة الليبية في روما
ليبيا
السراج يجدد المطالبة بالسماح لليبيا بإدارة الأموال المجمّدة لتفادي خسائر سنوية ...
ليبيا
المجلس الأطلسي: 4 مجموعات مسلحة تسيطر على طرابلس وتتلاعب بمؤسسات الدولة
ليبيا
ميسي يعزل مدربه الأرجنتيني ويضع خطة الإنقاذ أمام نيجيريا
رياضة عالمية
معهد أميركي: موسكو أظهرت قدرة على انتهاز الفرص في ليبيا
ليبيا
تقرير: اشتعال الحرب السياسية في مونديال روسيا.. والفيفا تفتح تحقيقًا
رياضة عالمية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ثمرة صغيرة تقيك من السرطان.. ما هي؟