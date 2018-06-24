أثريون ليبيون يتدربون على إدارة «المواقع» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 03:55 مساء
أثريون ليبيون يتدربون على إدارة «المواقع» بتونس (فيسبوك)

انطلقت في مدينة المحرس بولاية صفاقس التونسية، الإثنين، دورة تدريبية مختصة بإدارة المواقع الأثرية، تستمر لمدة أسبوعين.

واستهدفت الدورة فريقًا من مصلحة الآثار الليبية وعددا من الأثريين التونسيين، وتشمل التدريب على المسح التصويري وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد للقى الأثرية بالمباني و تدريبات على برنامج GIS وإدارة المواقع الأثرية وتقييم حالتها ووضع خطط العمل لحمايتها، وفقًا للمكتب الإعلامي للمصلحة.

وتنظم الدورة جامعة درهام بالتعاون مع جامعات بريطانية وفق اتفاقية مع مصلحة الآثار الليبية والمعهد الوطني التونسي للتراث وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني. 

و سيتم استئناف الدورة في سبتمبر المقبل لمدة أسبوعين آخرين للتدريبات على المسح الأثري الميداني وتصنيف الفخار والمسح الجيو فيزيائي.

أثريون ليبيون يتدربون على إدارة «المواقع» بتونس (فيسبوك)
أثريون ليبيون يتدربون على إدارة «المواقع» بتونس (فيسبوك)
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