انطلاق مهرجان الفيلم المغاربي في وجدة

انطلاق مهرجان الفيلم المغاربي في وجدة (فيسبوك)

تحت شعار «السينما لغة العالم» انطلقت الدورة السابعة من مهرجان الفيلم المغاربي، في وجدة بشرق المملكة المغربية.

وأُقيم حفل الافتتاح السبت، على مسرح محمد السادس، وشمل تكريم عدة وجوه فنية محلية وعربية منها الممثل المغربي محمد خيي والممثلة المصرية ليلى طاهر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مدير المهرجان خالد سلي في كلمة الافتتاح: «مع توالي الدورات تتوطد علاقاتنا بأشقائنا المغاربيين من محترفي الفن السابع ومن المثقفين، وفي نفس الوقت تتوسع قاعدة أصدقائنا من شتى بقاع العالم، نحاول بواسطة السينما توحيد الشعوب حول لغة واحدة».

ويشارك في المهرجان الذي تنظمه جمعية «سيني مغرب» حتى 27 يونيو، 18 فيلمًا مقسمة إلى ستة أفلام في مسابقة الأفلام الطويلة و12 فيلمًا بمسابقة الأفلام القصيرة.

وإضافة إلى العروض السينمائية، ينظم المهرجان ورش عمل في المكياج والخدع السينمائية وكتابة السيناريو وتحليل الصورة وكذلك ندوات للأفلام والمكرمين.