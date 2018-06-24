ليبيا تشارك باجتماع «الألكسو» في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يونيو 2018, 12:59 مساء
ليبيا تشارك باجتماع «الألكسو» في تونس (فيسبوك)

شاركت ليبيا في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو»، الذي استضافته تونس بمقر المنظمة في العاصمة الجمعة واستمر على مدار يومين. 

واستعرض وفد الهيئة العامة للثقافة خلال الاجتماع مواضيع عدة، من بينها استضافة اجتماع مؤتمر وزارة الثقافة العرب 2020 في طرابلس، والذي تم إقراره في الاجتماع، وكذلك تمت الموافقة على الاحتفال بيوم الشعر العربي في 21 مارس 2019 في ليبيا، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وناقش المجتمعون عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها العقد العربي للحق الثقافي 2018-2027 والعواصم والمدن الثقافية العربية والقمة الثقافية العربية، كما ناقشت اللجنة سبل حماية التراث الثقافي في فلسطين والبلدان العربية التي تمر باضطرابات أمنية، وبحث صياغة ميثاق لحماية هذا التراث إضافة إلى البوابة الإلكترونية للتراث الثقافي في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للتنمية المسرحية.

ومثَّل ليبيا في الاجتماع اللجنة الدائمة مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة العامة للثقافة عمر الطيرة، ومستشار رئيس الهيئة لشؤون التراث عبدالمطلب أبو سالم.

ليبيا تشارك باجتماع «الألكسو» في تونس (فيسبوك)
ليبيا تشارك باجتماع «الألكسو» في تونس (فيسبوك)
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