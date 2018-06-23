جون سنو في «غايم أوف ثرونز» يتزوج روز ليزلي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 04:10 مساء
جون سنو في «غايم أوف ثرونز» يتزوج روز ليزلي (ف ب)

يعقد الممثلان البريطانيان كيت هارينغتون وروز ليزلي اللذان لعبا دور الحبيبين جون سنو وايغريت في المسلسل التلفزيوني الشهير «غايم أوف ثرونز»، قرانهما في بريطانيا السبت.
وسيتزوج النجمان البالغان 31 عامًا في شمال شرق اسكتلندا، بعدما وصل زميلاهما في العمل اميليا كلارك التي أدت دور داينيريز تارغاريين وبيتر دينكلايغ الذي أدى دور تيرايون لانيستر إلى مدينة ابيردين المجاورة الجمعة، وفقًا لوكالة «فرنس برس».

وكان العروسان اللذان التقيا للمرة الأولى خلال التصوير في 2012، أعلنا خطوبتهما عبر جريدة «تايمز» في سبتمبر الماضي، فيما أبلغا الشهر الماضي هيئة السجلات المحلية بموعد زفافهما.

وتقام المراسم في قصر واردهيل كاسل النائي في ابردينشير الذي كان مملوكًا لعائلة ليزلي على مدى تسعة قرون بحسب «ذي دايلي مايل».

وتوقفت ليزلي عن العمل في المسلسل في 2014، غير أن هارينغتون الذي يؤدي دورًا رئيسًا في العمل ظهر في كل الحلقات الجزء السابع.

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