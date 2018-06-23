بالفيديو: حسن أبو الروس يغني لمحمد صلاح «يا نجم»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 04:04 مساء
من كواليس تصوير فيديو كليب «يا نجم» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق موقع «صفارة» المتخصص في المواد الترفيهية بكرة القدم أغنية «يا نجم» للفنان حسن أبو الروس، عبر صفحة الموقع الرسمية على «فيسبوك»، بالتزامن مع انطلاق كأس العالم في روسيا.

كليب الأغنية تم تصويره على موضة وطريقة كليبات التسعينات لمشاهير الغناء، من حيث الأزياء والغناء، والمناطق التي تم التصوير بها، وظهر بالنهاية مفاجأة الكليب والأغنية النجم حسام حسني.

أغنية «يا نجم يا ستار» من كلمات وألحان حسن أبو الروس، وقام بتوزيعها الفنان حسام حسني. 

ونالت الأغنية أعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بشكل كبير، معلقين عليها بتعليقات إعجاب وتعليقات ساخرة إيجابية.

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