رحيل الباحث محمد حسين بودجاجة في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 02:32 مساء
رحيل الباحث محمد حسين بودجاجة في حادث سير (فيسبوك)

فقد الوسط الثقافي الليبي المدون والمهتم بالشأن التوثيقي وأحد أبرز المحافظين على الموروث الثقافي بمدينة بنغازي، الباحث محمد حسين بودجاجة، الذي توفي الجمعة بمدينة طرابلس في حادث سير، الجمعة.

ودخل بودجاجة على أثر الحادث في غيبوبة، حتى وافته المنية، وسيشيَّع جثمانه السبت بمدينة بنغازي، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

كان لبودجاجة عديد المبادرات التي تسعى للحفاظ على تراث مدينة بنغازي طوال عقود قضاها في البحث والدراسة والتدوين حتى تمكن من إنشاء معرض للتراث والثقافة في الثمانينات بعنوان «جادو»، وأصبح المكان علامة فارقة و معلمًا للمهتمين بدراسة التراث الليبي ومتحفًا للصور والمقتنيات الشعبية ووجهة سياحية للأجانب.

كما أنشأ «جمعية المسجد» التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور الجامع في تنمية المجتمع وتطويره، ولكن توقف عمل الجمعية من قبل وزارة الأوقاف. 

وُلد محمد بودجاجة في مدينة درنة العام 1944، درس في مدرسة شهداء يناير الثانوية بمدينة بنغازي، وعمل في الإذاعة في منتصف الستينات، وسافر إلى ألمانيا بعد ذلك للدراسة، وتزوج بألمانية ثم افترقا. 

كان من هواة التصوير، وله تسجيلات وثائقية منها مثلت ليبيا عالميًّا، ويعد من أهم المؤرخين الذين اهتموا بجمع التراث الليبي، كما تميز بسرد مبسط، وتدوين دقيق لكل التفاصيل التي تهتم بحفظ التاريخ والموروث الشعبي لمدينة بنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
نجوم الدوري الليبي «التاورغي» و«اكراوع» و«الزليتني» و«معتوق» في الأهلي طرابلس.. ...
رياضة محلية
الهلال يصل طرابلس وينتظر الطرف المجهول في نهائي كأس ليبيا
رياضة محلية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
المشري: 3 أسباب تحول دون تنفيذ نتائج «اجتماع باريس»
ليبيا
المشير حفتر يكشف عن موقفه من مشاركة «جماعة الإخوان والمقاتلة» في الانتخابات
ليبيا
بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز صوت الماء المتساقط