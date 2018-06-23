الدراما الليبية تبحث تطبيق التجربة التركية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 01:50 مساء
أونيس و حاتم الكور في زيارة لمؤسسات تعني بالإنتاج الدرامي في تركيا (فيسبوك)

زار رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس الأربعاء، عددا من المؤسسات الثقافية والإعلامية والإنتاج الدرامي والتلفزيوني بمدينة اسطنبول التركية.

ورافق اونيس في هذه الزيارة الممثل الكوميدي حاتم الكور، والتى تهدف إلى «الاطلاع على التجارب التركية المتميزة في المجال الثقافي والفني لدعم هذه المجالات في ليبيا والارتقاء بها»، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة إلى تطوير أدائها في مجال الإنتاج المرئي والمسموع من خلال الاطلاع على هذه التجارب الإنتاجية والخبرات الغنية في مجال الإنتاج الدرامي والتلفزيوني.

وقال اونيس «الزيارة كانت مفيدة جداً، وجود الفنان الليبي حاتم الكور الذي يعد خير سفير للفن الليبي في اسطنبول، كان أحد أهم أسباب نجاح هذه الزيارة من خلال التنسيق والسعي لتقديم تعاون وثيق بين الهيئة وهذه المؤسسات الثقافية الكبيرة في مختلف مجالات».

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