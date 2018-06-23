عودة «روزان» من دون روزان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 12:58 مساء
صورة للممثلة الأميركية روزان بار في باسادينا في ولاية كاليفورنيا الأميركية (ف ب)

أعلنت محطة «إيه بي سي» تكملة في الخريف المقبل لمسلسل «روزان» الشهير، الذي ألغته بعد تغريدة عنصرية الطابع لبطلته الممثلة روزان بار، لكن من دون مشاركة هذه الأخيرة.

ويحمل المسلسل الجديد عنوانًا موقتًا هو «ذي كونرز»، وسيبدأ مع تغير مفاجئ في حياة شخصيات المسلسل السابق على ما أعلنت المحطة في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستتابع حلقات المسلسل العشرعائلة كونر «التي تواجه  التحديات اليومية»، وستشارك في هذا العمل الكثير من الشخصيات الرئيسية في مسلسل «روزان ومن بينهم جون غودمان (دان) وسارا غيلبرت (دارلين)».

وحرصت المحطة على القول إن «روزان بار لن تكون ضالعة لا في الجانب المالي ولا الفني للمسلسل الجديد».

وكانت روزان (65 عامًا) المعروف بمواقفها المحافظة ودعمها لدونالد ترامب، كتبت تغريدة عنصرية تناولت فيها فاليري غاريت المستشارة السابقة لباراك أوباما، واعتذرت روزان بار على ذلك إلا أن «إيه بي سي» قررت إيقاف المسلسل.

والمسلسل «روزان» الذي يروي قصة عائلة أميركية عاملة تعاني من أجل تأمين لقمة العيش، هو من المسلسلات القليلة التي تتناول المحافظين في المجتمع الأميركي، وبعد غياب 21 عامًا، عاد المسلسل وأصبح من أكثر الأعمال متابعة.

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