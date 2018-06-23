عقد عربي للحق الثقافي بمشاركة أونيس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 12:28 مساء
حدث ألسكو للتعاون الثقافي العربي (فيسبوك)

انطلق الجمعة «العقد العربي للحق الثقافي 2018-2027»، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة في ليبيا، حسن أونيس.

ويهدف الحدث إلى ترسيخ آليات ثقافية مشتركة خلال السنوات القادمة لمواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، ويمثل العقد وثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية، تستأنس الدول العربية بما تضمنته لمزيد من التّعاون بينها في ميادين الشؤون الثقافية وزيادة التقارب الذهني والتآلف الروحي بين أبنائها استجابة لميثاق الوحدة الثّقافية العربيّة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وحضر الحفل الذي استضافته تونس، بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة، في إطار رئاسة تونس للدورة العشرين لمؤتمر وزراء الثقافة العرب، كل من مدير عام الالكسو  سعود هلال الحربي، ووزير الثقافة في الجمهورية التونسية محمد زين العابدين، وعدد من وزراء الثقافة العرب.

حدث ألسكو للتعاون الثقافي العربي (فيسبوك)
حدث ألسكو للتعاون الثقافي العربي (فيسبوك)
حدث ألسكو للتعاون الثقافي العربي (فيسبوك)
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