ياسمين عبدالعزيز تطير إلى روسيا بعد اطمئنانها على «الأبلة طم طم»

يشارك ياسمين في بطولة الفيلم بيومي فؤاد وحمدي الميرغني (أرشيفية)

سافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى روسيا من أجل متابعة بطولة كأس العالم، وذلك بعد اطمئنانها على إيرادات فيلمها الجديد «الأبلة طم طم» ضمن موسم عيد الفطر السينمائي.

وأعرب المنتج وائل عبدالله عن سعادته بمردود الفيلم وسط مجموعة من أفلام الأكشن والحركة، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن ياسمين تحرص دومًا على تقديم محتوى يناسب كل أفراد الأسرة في إطار من الكوميديا المحببة للجميع.

فيلم «الأبلة طم طم» تدور أحداثه حول أستاذة موسيقى، تعمل في مدرسة خاصة اسمها «طم طم»، معروفة بشخصيتها الضعيفة أمام الطلبة وخوفها وترددها في اتخاذ القرارات، ما يدخلها في مشاكل مع الطلاب وأهاليهم وإدارة المدرسة وزملائها، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يهرب مجموعة من المساجين بقيادة بيومي فؤاد من خلال نفق سري تحت الأرض يؤدى إلى داخل المدرسة، ليقرروا احتلالها، لكن تتصدى لهم «طم طم».

يشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني وخالد منصور وسامي مغاوري ومصطفى أبو سريع وأيمن وتار وشادي ألفونس، تأليف أيمن وتار، إخراج على إدريس.