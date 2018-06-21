بول ماكارتني يعلن موعد ألبومه الجديد

بول ماكارتني في مدينة ليون الفرنسية، 6 نوفمبر 1989 (أ ف ب)

أعلن بول ماكارتني صدور ألبومه السابع عشر المنفرد وهو بعنوان «إيجيبت ستايشن» في السابع من سبتمبر المقبل، واصفًا إياه بأنه «جولة موسيقية»، وكاشفًا عن أغنيتين منفردتين فيه.

ويعود الألبوم الأخير للعضو السابق في فرقة «بيتلز» إلى خمس سنوات، وفق «فرانس برس».

وأوضح ماكارتني، عبر موقعه الإلكتروني، أن العنوان «إيجيبت ستايشن» يشير إلى لوحة بالاسم نفسه رسمها شخصيًّا وتحمل على «السفر المزركش عبر كوكبة من المجالات الموسيقية».

وأوضح بالقول: «كل أغنية في الألبوم هي محطة. وساعدنا ذلك على تنظيم أفكارنا في ما يخص هذه الأغنيات. كما لو أن الموسيقى نابعة من مكان تصورته في أحلامي».

ويبدأ الألبوم وينتهي على معزوفة موسيقية بعنوان «المحطة الأولى» و«المحطة الثانية».

وبانتظار صدور الألبوم، كشف ماكارتني أغنيتين منفردتين، الأولى بعنوان «كوم تو مي» قريبة جدًّا من أنغام «بيتلز» مع إيقاع بوب ووصلة سيتار في ختامها. أما الثانية فهي بعنوان «آي دونت نو» ويرافقها عزف على البيانو وهي هادئة أكثر.

وماكارتني، الذي احتفل الإثنين بعيد ميلاده السادس والسبعين، ورينغو ستار العضوان الوحيدان من فرقة «بيتلز» اللذان لا يزالان على قيد الحياة. وهو يقوم راهنًا بجولة مع فرقته «آل ستار باند».