جامعة طرابلس تستقبل «ريموت» الخميس

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 21 يونيو 2018, 10:49 صباحا
من كواليس العرض المسرحي «ريموت» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض المخرج والفنان خالد القماطي مسرحية «ريموت» الخميس بكلية الطب جامعة طرابلس.

وقال خالد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المسرحية تحاكي الواقع الليبي في إطار كوميدي ساخر وتسلط الضوء على ما يحدث داخل القنوات الليبية وداخل المقار الحكومية والمؤسسات المدنية، كما تتطرق للجانب الاجتماعي مثل البطالة وعزوف الشباب عن الزواج والهجرة غير الشرعية وغلاء الأسعار وزواج القاصرات، والتلاعب باسم الدين الإسلامي واستغلاله لتنفيذ مشاريع خبيثة.

وأضاف القماطي أن أول عرض للمسرحية كان في مدينة ترهونة في مهرجان السلام، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لعرض المسرحية في عدة مدن منها مصراتة وبنغازي والزاوية وزواره والخمس وزليتن.

«ريموت» بطولة خالد القماطي وعبدالمهيمن الوليد وسيف العلواني وأحمد المنصوري وسفيان السيليني ونصر الدين الدعفوس وحسن بعيو وعبد الرؤوف الرجباني، إدارة مسرحية أمحمد بلعيد ومساعد مخرج صفوان خميس، من تأليف وإخراج خالد القماطي.

من كواليس العرض المسرحي «ريموت» (خاص لـ بوابة الوسط)
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