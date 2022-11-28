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البرهان يجمد عمل النقابات المهنية في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 08:06 مساء
البرهان يجمد عمل النقابات المهنية في السودان
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أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، «قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل»، وفق بيان أصدره المجلس.

وأمر في قرار تالٍ بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات هذه الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة. كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بحسب «رويترز».
 
وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.

تحديد وحصر أرصدة وحسابات النقابات
وتختص اللجنة أيضا، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

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ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، وفقا لبيان مجلس السيادة الانتقالي. على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأسرع وقت، ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.

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