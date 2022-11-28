مصدران: اجتماعات بين تركيا ومصر بعد مصافحة أردوغان والسيسي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدران لوكالة «رويترز» إنه بعد سنوات من التوتر فتحت مصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات في البلدين.

وقال مصدر إقليمي مطلع إن وفدين استخباراتيين من البلدين التقيا في مصر مطلع الأسبوع. وأوضح المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، أن مناقشات مهمة بدأت بينهما،