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مصدران: اجتماعات بين تركيا ومصر بعد مصافحة أردوغان والسيسي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 03:49 مساء
مصدران: اجتماعات بين تركيا ومصر بعد مصافحة أردوغان والسيسي
مصافحة بين السيسي وإردوغان بحضور أمير قطر، على هامش انطلاق مونديال قطر 2022، 21 نوفمبر 2022. (الرئاسة التركية)
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قال مصدران لوكالة «رويترز» إنه بعد سنوات من التوتر فتحت مصافحة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي الباب أمام موجة من اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين مسؤولي المخابرات في البلدين.

وقال مصدر إقليمي مطلع إن وفدين استخباراتيين من البلدين التقيا في مصر مطلع الأسبوع. وأوضح المصدر الثاني، وهو مسؤول تركي كبير، أن مناقشات مهمة بدأت بينهما،

محادثات حول القضايا العسكرية بين مصر وتركيا
ومن المقرر أن تبدأ تركيا ومصر محادثات حول القضايا العسكرية والسياسية والتجارية بما في ذلك مشاريع الطاقة. ولم يعلق مسؤولون أتراك عندما سئلوا عن الاجتماع في مصر. ولم ترد وزارة الخارجية المصرية بعد على طلب للتعليق.

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