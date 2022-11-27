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أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 09:33 مساء
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي يتصافحان للمرة الأولى في قطر. (الرئاسة التركية)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الأمور يمكن أن تعود إلى نصابها في العلاقات مع سورية في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر.

وأضاف أردوغان بحسب تصريحات نشرتها وكالة «الأناضول» الرسمية: «ليست هناك خصومة دائمة في السياسة»، وأشار بحسب تعبيره أن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي «سعيد للغاية» إثر لقائهما في قطر.

التطبيع بين مصر وتركيا يتواصل على المستوى الوزاري
وأكد أردوغان أن مسار التطبيع بين البلدين سيتواصل على المستوى الوزاري، وأوضح أن «عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع الوزراء»، كما أكد أنهما تحدثا خلال الاجتماع الذي جاء على هامش افتتاح كأس العالم بقطر لمدة تراوحت بين 30 و45 دقيقة.

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وتصافح الرئيسان أردوغان والسيسي في قطر خلال افتتاح فعاليات كأس العالم 2022، الأسبوع الماضي، بعد سنوات من التوتر بين البلدين، فيما وصفته الرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

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