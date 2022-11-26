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3 قتلى في هجوم للقاعدة في شبوة باليمن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 03:56 مساء
3 قتلى في هجوم للقاعدة في شبوة باليمن
مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين بمحافظة مأرب. (أ ف ب)
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قالت مصادر أمنية ومحلية يمنية إن ثلاثة على الأقل من قوات الأمن بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا اليوم السبت في هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة بمحافظة شبوة في جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن الهجوم نُفِذ بعبوة ناسفة زرعتها عناصر التنظيم واستهدفت مركبة عسكرية تابعة للواء الأول لقوات دفاع شبوة المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في منطقة المصينعة بشبوة مما أدى إلى مقتل الرائد سالم الجبواني العولقي، قائد كتيبة في اللواء، واثنين من مرافقيه بينما أصيب ثلاثة آخرون.

وتشهد محافظة شبوة مواجهات متفرقة من وقت لآخر في عدد من مديرياتها إثر حملات أمنية تقول السلطات المحلية إنها تنفذها ضد عناصر تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة الذين شنوا هجمات على القوات الجنوبية والحكومية في محافظتي شبوة وأبين.

تفجيرات متزايدة بمحافظة شبوة 
وتزايدت التفجيرات بمحافظة شبوة في الآونة الأخيرة بعد سيطرة قوات ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من الإمارات على مدينة عتق ومديريات المحافظة الغنية بالنفط والغاز مطلع أغسطس وطردها فصائل منافسة تنتمي لحزب الإصلاح الإسلامي.

ووسع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في سبتمبر وجوده في أنحاء أبين، وقبلها في شبوة، في خطوة قال إنها تهدف لمحاربة «التنظيمات الإرهابية». واستغل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومقره اليمن، الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتعزيز نفوذه.

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