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بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 نوفمبر 2022, 10:06 مساء
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
alwasat radio

شهدت مدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، أمطارا غزيرة وسيولا، أسفرت عن خسائر مادية هائلة، ووفاة شخصيْن، وتعطيل الدراسة.

ونشرت حسابات تختص بالطقس في المملكة، إضافة إلى عدد من المواطنين مقاطع مصورة ترصد حجم الضرر الواقع نتيجة السيول، والتي تسببت في غرق بعض أحياء مدينة جدة جراء تلك السيول الجارفة.

السيول تجرف السيارات
وأظهرت المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيولا تجرف عددا من السيارات في الأحياء السكنية، وتتلف عددا كبيرا من المركبات، وسط تعطيل حركة السير.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة «إغلاق طريق (مكة-جدة) السريع، وبشكل احترازي نظرا لهطول الأمطار» قبل أن تعلن إعادة فتحه بعد ساعات.

وفاة شخصين
وقال ناطق باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة إنه جرى «تسجيل حالتي وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة».

وأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عبر حسابه على تويتر «تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية نظرا لظروف الأحوال الجوية»، داعيا المسافرين للتواصل مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، فجر الخميس، تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص، حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.

أعلى كمية أمطار على جدة منذ 2009
وسجّل المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، في جنوب المحافظة والتي بلغت 179 مليمترا.

وأوضح المركز من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في العام 2009. وكانت فيضانات كبيرة أودت بـ123 شخصا في جدة العام 2009، ونحو عشرة أشخاص بعدها بعامين.

سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
سيول في شوارع مدينة جدة السعودية، الخميس 24 نوفمبر 2022 (تويتر)
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