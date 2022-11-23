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أردوغان لا يستبعد التحاور مع الأسد بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية نحو11 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 05:06 مساء
أردوغان لا يستبعد التحاور مع الأسد بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية نحو11 عامًا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (الإنترنت)
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن عقد لقاء مع نظيره السوري بشار الأسد أمر ممكن، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق في أعقاب اندلاع النزاع قبل 11 عامًا.

دعمت تركيا مقاتلين في المعارضة سعوا للإطاحة بالأسد الذي وصفه أردوغان بأنه «قاتل»، وردا على سؤال من أحد المراسلين في البرلمان عما إذا كان بإمكانه مقابلة الرئيس السوري، قال أردوغان: «هذا ممكن. لا مجال للنقمة في السياسة. في النهاية، يجري اتخاذ الخطوات في ظل أفضل الظروف»، بحسب «فرانس برس».

عدم وجود اتصال بين أردوغان والأسد
على الرغم من عدم وجود اتصال بين أردوغان والأسد، حافظ رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدين على الاتصالات بينهما.  وفاجأ أردوغان الكثيرين عندما التقى لفترة وجيزة الأحد بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي في قطر لأول مرة.

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وأظهرت صورة وزعتها الرئاسة التركية الزعيمين يتصافحان.  وطغى التوتر على العلاقات بين أردوغان والسيسي منذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي العام 2013 علما بأنه كان يحظى بدعم شخصي من أردوغان.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعقد اجتماعًا ثانيًا مع السيسي أم لا، لم يحدد أردوغان موعدًا.

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