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روسيا تطلب من تركيا الامتناع عن شن «هجوم بري شامل» في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 نوفمبر 2022, 02:06 مساء
روسيا تطلب من تركيا الامتناع عن شن «هجوم بري شامل» في سورية
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قال المفاوض الروسي ألكسندر لافرنتيف، اليوم الأربعاء، إن روسيا طلبت من تركيا الامتناع عن شن هجوم بري شامل في سورية؛ لأن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تصاعد العنف.

وأضاف لافرنتيف بعد جولة جديدة من المحادثات السورية مع وفدين من تركيا وإيران في كازاخستان: «نأمل أن يصل صدى مناقشاتنا إلى أنقرة وأن توجد وسائل أخرى لحل الأزمة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هذا الأسبوع إن تركيا ستهاجم المسلحين الأكراد في سورية بالدبابات والجنود قريبًا، في إشارة لهجوم بري محتمل ردًا على تفجير قنبلة في إسطنبول.

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روسيا تتهم أميركا باتباع «نهج مدمر» في سورية
وقال لافرنتيف إن الولايات المتحدة تتبع نهجًا «مدمرًا» في شمال شرق سورية، وإن حل القضية الكردية سيكون عاملًا مهمًا في تحقيق استقرار الأوضاع في المنطقة.

وتحالفت الولايات المتحدة مع «قوات سورية الديمقراطية»، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي المسلحة، في حربها ضد تنظيم «داعش» في سورية؛ ما أدى لخلاف عميق مع تركيا.

وتعهدت روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك، بعد المحادثات بمقاومة «الخطط الانفصالية التي تهدف لتقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة بأمور مثل الهجمات العابرة للحدود واختراقها.

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