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تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 11:39 مساء
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتقلت السلطات المغربية، مساء الاثنين، المحامي والوزير المغربي السابق محمد زيان، الذي عُرف بآرائه المعارضة في الأعوام الأخيرة، وذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكمًا بسجنه ثلاثة أعوام، على خلفية دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للنيابة العامة.

وأدين محمد زيان (79 عامًا) بهذه العقوبة ابتدائيا في 23 فبراير، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم، لكن محكمة الاستئناف أمرت الاثنين «بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة»، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وندد زيان، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريًا مع إحدى موكلاته.

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