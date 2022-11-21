Atwasat

قتيل في ضربات للحرس الثوري الإيراني على العراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 09:07 مساء
قتيل في ضربات للحرس الثوري الإيراني على العراق
ضربات إيرانية في كردستان العراق، 28 ستمبر 2022 (شبكة دويتش فيلله)
alwasat radio

شنّت إيران مساء أمس الأحد ضربات جديدة استهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة في كردستان العراق أدت لمقتل أحد عناصرها، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن «الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة»، من دون أن تُعطي حصيلة للخسائر البشريّة جرّاء الضربات التي شُنّت حوالى منتصف الليل، وفق وكالة «فرانس برس».

ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة
من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني شن ضربات نُفذت بصواريخ وطائرات مسيَّرة ضد ما سماه «معاقل ومراكز التآمر لدى جماعات إرهابية انفصالية معادية لإيران».

وقال الحرس الثوري في بيان إن الضربات استهدفت معسكرات في جيزنيكان وزرغيز وكويسنجق، متحدثًا عن إيقاع ضحايا في صفوف من يتهمهم بأنهم يتلقون الدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

في 14 نوفمبر الجاري، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها إيران بطائرات بلا طيّار ضد المعارضة الكرديّة الإيرانيّة قتيلًا وثمانية جرحى في كردستان العراق الذي شهد ضربات مماثلة في 28 سبتمبر الماضي.

مقتل أحد عناصر البشمركة
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي بوداجي للوكالة الفرنسية إن «عنصرا من البشمركة يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق».

وأكّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني أنّ الضربات استهدفت منشآت لهما.

وأشارت وكالة الأنباء العراقيّة الرسميّة إلى تعرض مقارّ ثلاثة أحزاب إيرانيّة مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة.

استنكار أميركي وكردي
واستنكرت حكومة كرستان العراق في بيان رسمي الضربات الإيرانية؛ فيما دانت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان الضربات الإيرانيّة عبر الحدود.

وأوضحت أن «هجمات عشوائيّة وغير قانونيّة كهذه تُعرّض المدنيّين للخطر وتنتهك السيادة العراقيّة وتُقوّض أمن العراق والشرق الأوسط واستقرارهما».

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن أنّه سيُواصل شنّ هجمات ضدّ الفصائل الكردية المعارضة في إقليم كردستان.

هجوم تركي على الأكراد في سورية والعراق
من جانبها، أعلنت تركيا صباح الأحد أنّها شنّت عمليّة عسكريّة جوّية ضدّ المقاتلين الأكراد في سورية والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على هجوم دام في اسطنبول اتّهمت أنقرة كلًا من حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكرديّة في سورية بالوقوف خلفه.

ولم تعلق بغداد على الضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني، لكن من المقرر أن يعقد البرلمان غدا الثلاثاء جلسة مغلقة. ونشرت الدائرة الإعلامية جدول أعمال جلسة المجلس النواب للجلسة الذي يتضمن «مناقشة موضوع حفظ سيادة العراق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا

غاريث بيل وبوليزيتش أساسيان في مواجهة ويلز وأمريكا
كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل جراء الضربات الإيرانية على شمال العراق
قتيل جراء الضربات الإيرانية على شمال العراق
شعر به سكان مصر.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان
شعر به سكان مصر.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان
حكومة كردستان العراق تستنكر الضربات الإيرانية وتعتبرها انتهاكات غير مبررة
حكومة كردستان العراق تستنكر الضربات الإيرانية وتعتبرها انتهاكات ...
مقتل وإصابة 8 جراء قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية
مقتل وإصابة 8 جراء قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد...
اشتية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر تنامي التطرف والعنصرية
اشتية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر تنامي التطرف ......
تيار الحكمة العراقي يجدد موقف بغداد الثابت من القضية الفلسطينية
تيار الحكمة العراقي يجدد موقف بغداد الثابت من القضية ......
عباس يعلن أمام القمة العربية «إعادة النظر» في مجمل العلاقة مع «إسرائيل»
عباس يعلن أمام القمة العربية «إعادة النظر» في مجمل العلاقة ......
قطر ترفض دعوات إنشاء صندوق لتعويض العمال المهاجرين
قطر ترفض دعوات إنشاء صندوق لتعويض العمال المهاجرين...
المزيد
إردوغان يتوعد «من يهاجمون تركيا» ويشير إلى احتمال إطلاق عملية برية في سورية
إردوغان يتوعد «من يهاجمون تركيا» ويشير إلى احتمال إطلاق ......
قتيل في ضربات للحرس الثوري الإيراني على العراق
قتيل في ضربات للحرس الثوري الإيراني على العراق...
عاهل البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل الحكومة
عاهل البحرين يكلف ولي العهد بتشكيل الحكومة...
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ......
مقتل وإصابة 8 جراء قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية
مقتل وإصابة 8 جراء قصف صاروخي من سورية على الحدود التركية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط