قتيل في ضربات للحرس الثوري الإيراني على العراق

القاهرة - بوابة الوسط

شنّت إيران مساء أمس الأحد ضربات جديدة استهدفت فصائل معارضة كرديّة إيرانيّة متمركزة في كردستان العراق أدت لمقتل أحد عناصرها، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة استهدفت هذه الفصائل التي تتهمها طهران بإثارة التظاهرات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق إن «الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجدّدًا أحزابًا كرديّة إيرانيّة»، من دون أن تُعطي حصيلة للخسائر البشريّة جرّاء الضربات التي شُنّت حوالى منتصف الليل، وفق وكالة «فرانس برس».

ضربات بصواريخ وطائرات مسيرة

من جانبه، أكد الحرس الثوري الإيراني شن ضربات نُفذت بصواريخ وطائرات مسيَّرة ضد ما سماه «معاقل ومراكز التآمر لدى جماعات إرهابية انفصالية معادية لإيران».

وقال الحرس الثوري في بيان إن الضربات استهدفت معسكرات في جيزنيكان وزرغيز وكويسنجق، متحدثًا عن إيقاع ضحايا في صفوف من يتهمهم بأنهم يتلقون الدعم من الولايات المتحدة وحلفائها.

في 14 نوفمبر الجاري، خلّف قصف صاروخي وضربات شنّتها إيران بطائرات بلا طيّار ضد المعارضة الكرديّة الإيرانيّة قتيلًا وثمانية جرحى في كردستان العراق الذي شهد ضربات مماثلة في 28 سبتمبر الماضي.

مقتل أحد عناصر البشمركة

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي بوداجي للوكالة الفرنسية إن «عنصرا من البشمركة يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق».

وأكّد الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني أنّ الضربات استهدفت منشآت لهما.

وأشارت وكالة الأنباء العراقيّة الرسميّة إلى تعرض مقارّ ثلاثة أحزاب إيرانيّة مُعارضة داخل إقليم كردستان لقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانيّة.

استنكار أميركي وكردي

واستنكرت حكومة كرستان العراق في بيان رسمي الضربات الإيرانية؛ فيما دانت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سينتكوم) في بيان الضربات الإيرانيّة عبر الحدود.

وأوضحت أن «هجمات عشوائيّة وغير قانونيّة كهذه تُعرّض المدنيّين للخطر وتنتهك السيادة العراقيّة وتُقوّض أمن العراق والشرق الأوسط واستقرارهما».

وسبق للحرس الثوري الإيراني أن أعلن أنّه سيُواصل شنّ هجمات ضدّ الفصائل الكردية المعارضة في إقليم كردستان.

هجوم تركي على الأكراد في سورية والعراق

من جانبها، أعلنت تركيا صباح الأحد أنّها شنّت عمليّة عسكريّة جوّية ضدّ المقاتلين الأكراد في سورية والعراق أسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، بعد أسبوع على هجوم دام في اسطنبول اتّهمت أنقرة كلًا من حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكرديّة في سورية بالوقوف خلفه.

ولم تعلق بغداد على الضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني، لكن من المقرر أن يعقد البرلمان غدا الثلاثاء جلسة مغلقة. ونشرت الدائرة الإعلامية جدول أعمال جلسة المجلس النواب للجلسة الذي يتضمن «مناقشة موضوع حفظ سيادة العراق».