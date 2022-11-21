مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل فلسطيني الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما جرح أربعة آخرون، خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، «استشهاد مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن في جنين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب مكتب محافظة المدينة فإن «محمود السعدي (19 عاما) أصيب بعيار ناري في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي».

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- مقتل فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت مبكر، من صباح الأحد، تسجيل خمس إصابات بجروح متفاوتة «برصاص الاحتلال في جنين».

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) وشهود عيان، إن اشتباكات وقعت بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاصر منزل راتب البالي واعتقله.

«استيقظنا مفزوعين»

وقالت شقيقة البالي وتدعى رؤى «لم يطلبوا (الجيش الإسرائيلي) أن نسلم أنفسنا ولم يعرفوا عن أنفسهم»، مضيفة «استيقظنا مفزوعين.. وعندما علم أخي أنه الجيش طلب منا أن ننزل على الأرض وبعدها فوجئت بانفجار أدى إلى تناثر الزجاج».

وأوضح نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة «فرانس برس» أن 52 فلسطينيا قتلوا في مدينة جنين برصاص الجيش الاسرائيلي منذ بداية العام الجاري.