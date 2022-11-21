حكومة كردستان العراق تستنكر الضربات الإيرانية وتعتبرها انتهاكات غير مبررة

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان الإثنين، الضربات الإيرانية التي استهدفت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة متواجدة في الإقليم، واعتبرتها «انتهاكات غير مبررة».

وجاء في بيان لحكومة الإقليم «الانتهاكات الإيرانية المتكررة التي تمس سيادة العراق وإقليم كردستان العراق غير مبررة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية وعلاقات حسن الجوار»، مضيفًا: «نؤكد أن الاستقرار لن يتحقق من خلال العنف على الإطلاق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- قتيل جراء الضربات الإيرانية على شمال العراق

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب كردي إيراني معارض، مصرع مقاتل على الأقل في الضربات الإيرانية الأخيرة على مجموعات معارضة كردية مقرها في شمال العراق.

وقال عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لوكالة «فرانس برس»، إن عنصرًا من «البشمركة» يُدعى بهزاد قتل في قصف إيراني في منطقة كويسنجق، المعروفة أيضًا باسم كويا في ساعة متأخرة الأحد.