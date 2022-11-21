شعر به سكان مصر.. زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزيرة كريت في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز رصد الزلازل والأعاصير الأوروبي، وقوع زلزال قوي قرب جزيرة كريت في اليونان، شعر به سكان مطروح والقاهرة في مصر.

وذكر المركز أن الزلزال بلغت قوته 6 ريختر، وضرب جزيرة كريت اليونانية، فيما شعر سكان القاهرة وعدد من المحافظات المصرية بهزة أرضية نتيجة وقوع زلزال اليونان، بحسب بوابة «الأهرام» المصرية.

هزة على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» منشورات تفيد بشعورهم بوقوع زلزال.

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فيما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر، أن الهزة كانت على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح.