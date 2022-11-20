الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر

القاهرة - بوابة الوسط

تصافح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، للمرة الأولى على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، بحسب الرئاسة التركية.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة يتصافحان مبتسمين، وفق «فرانس برس».

حضور حفل افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم

وأعلن الناطق باسم الرئاسة المصرية وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم، وكان في استقباله بمطار الدوحة نائب أمير دولة قطر، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني .

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ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

أردوغان يلتقي قادة دول عربية

وكان في استقبال الرئيس أردوغان بمطار حمد الدولي وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي والسفير التركي في الدوحة محمد مصطفى غوكصوي إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.

والتقى الرئيس أردوغان قادة دول عربية على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بالعاصمة الدوحة.

ثم تصافح الرئيس أردوغان في حفل الاستقبال الذي أقيم في «ملعب البيت»، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، وتجاذب معهم أطراف الحديث.