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سكان خائفون من تركيا وغضب تجاه واشنطن في شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:37 مساء
سكان خائفون من تركيا وغضب تجاه واشنطن في شمال سورية
شمال سورية. (الإنترنت)
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بين ليلة وضحاها، انقلبت حياة سكان قرى ومدن حدودية في شمال سورية رأسًا على عقب بعدما أيقظتهم الضربات الجوية التركية من حولهم. لكن خيبتهم الأكبر سببها واشنطن، الدولة الحليفة التي يرون أنها لم تمنع أنقرة من استهداف مناطقهم.

وبعد ليلة هزت ضرباتها الجوية أجواء مدن وقرى كوباني والحسكة وريفهما ومناطق أخرى، أعلنت أنقرة صباح الأحد شن عملية عسكرية جوية ضد المقاتلين الأكراد في سورية والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دام في إسطنبول اتهم كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سورية بالوقوف خلفه. ونفى الطرفان الكرديان أي دور لهما في الاعتداء، وفق  «فرانس برس».

أنقرة تشن ثلاث عمليات عسكرية
وفي مدينة المالكية في أقصى شمال شرق سورية، أغلقت كل المحال أبوابها، وخلت الشوارع من السكان، بعد غارات عنيفة استهدفت قرى في محيطها أوقعت العدد الأكبر من القتلى والجرحى وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أفاد عن مقتل 11 عنصرًا من قوات سورية الديمقراطية وعشرة من قوات النظام السوري في الضربات. وأكدت دمشق مقتل عناصر من قواتها من دون تحديد عددهم.

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وقال محمد رجب (65 عامًا) النازح من عفرين التي سيطرت عليها القوات التركية قبل أربع سنوات، «يتملكنا الخوف لأننا مررنا بالتجربة ذاتها، والآن نستعيد الخوف نفسه مع سماع أصوات تحليق الطائرات وضرباتها». وتساءل «إلى أين نذهب؟ لم يعد هناك من مكان نذهب إليه، سلمنا أمورنا إلى الله».

ومنذ 2016، شنت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية استهدفت أساسًا المقاتلين الأكراد في سورية، وسيطرت في العام 2018 على عفرين، أحد أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، ما دفع عددًا كبيرًا من السكان إلى النزوح.

ومنذ آخر هجوم لها في 2019، هددت أنقرة مرارًا بشن عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد، وقد تصاعدت تهديداتها في وقت سابق العام الجاري.  وقالت عبير محمد، صاحبة محل حلويات من المالكية «في كل مرة تتعالى فيها التهديدات، ينتابنا الخوف ولا نتمكن من النوم، وتموت الحركة في المدينة». وأضافت «نفكر في المغادرة لكن لمن نترك منازلنا، ليس بمقدورنا أن نفعل أي شيء سوى أن نخاف على أطفالنا».

«واشنطن شريكة».. تنديد بالهجوم الجوي التركي
لم تشهد شوارع المالكية أي حركة فعلية الأحد سوى تظاهرة شارك فيها عشرات صباحًا للتنديد بالهجوم الجوي التركي، لكن أيضًا بما وصفه متظاهرون بـ«تخلي» واشنطن عنهم. وقال علي عبدالله (62 عامًا) «أميركا شريكة في هذا القصف، وإلا لكانت منعت تركيا».

وهتفت متظاهرة «الموت لأميركا» في شعار لا يُسمع عادة في منطقة تنتشر فيها القوات الأميركية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وقالت المتظاهرة، من دون ذكر اسمها، «كان بمقدور أميركا أن تمنع قتل مقاتلينا الذين دفعوا دماءهم لحمايتنا».

ورفع المتظاهرون الأعلام الكردية وصورًا للزعيم الكردي عبدالله اوجلان، المسجون في تركيا. وهذه ليست المرة الأولى يتهم فيها الأكراد حليفتهم واشنطن بالتخلي عنهم، إذ إنهم اعتبروا انها منحت أنقرة في العام 2019 الضوء الأخضر لشن العملية العسكرية الثالثة ضدهم، والتي سيطرت خلالها على شريط حدودي بطول 120 كيلومترًا بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

«ادعموا كوباني».. نخاف على أطفالنا وأسرنا
ومن مدينة كوباني، قال بوزان أحمد عبر الهاتف «نخاف على أطفالنا وأسرنا. لا نعرف إلى أين نذهب، هناك من اختبأ في ملاجئ أو في أقبية الأبنية، وآخرون فروا إلى قرى في الريف». وأضاف «هناك خوف كبير بين المدنيين، ولا نعلم ما إذا كان القصف سيستمر أكثر أو لا، لم نعد نفهم شيئًا. ماذا يجدر بنا أن نفعل؟».

وفي كوباني، أغلقت العديد من المحال والمدارس أبوابها، وفق سكان تحدثوا عن مدينة باتت الحركة فيها ضعيفة. وترتدي مدينة كوباني طابعا رمزيا مهمّا لدى وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت أول من تصدت لتنظيم «داعش» وخاضت ضده العام 2014 معركة للدفاع عن هذه المدينة الحدوديّة مع تركيا، وتلقّت خلالها للمرة الأولى دعماً عسكريّاً مباشراً من واشنطن.

وكتب الناطق باسم الوحدات الكردية نوري محمود في تغريدة إن «مدينة كوباني البطلة أوقفت تنظيم داعش الإرهابي وحمت الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يدعمها اليوم».

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