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الأزمات السياسية في الدول الأفريقية على طاولة قمة الفرانكوفونية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 04:06 مساء
الأزمات السياسية في الدول الأفريقية على طاولة قمة الفرانكوفونية
الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية والرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومسؤولون آخرون خلال قمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة في جربة التونسية. (أ ف ب)
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دخلت قمة رؤساء دول وحكومات الفرانكوفونية مرحلتها النهائية، الأحد، في جزيرة جربة في تونس باجتماع مرتقب يخصص للتداول في الأزمات السياسية التي هزت أخيرًا دولًا أفريقية ناطقة بالفرنسية والتي تغذي غياب ثقة لدى المواطن.

وخُصّص اليوم الأول لطرح مسألة الرقمنة  كمحرّك أساسي  للتنمية، بالإضافة إلى نقاشات حول مطالب 88 عضوًا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية لتدعيم دورها الدولي.  والأحد يجتمع القادة ورؤسات البعثات، بما في ذلك ضمن لقاءات مغلقة لطرح موضوع «غياب ثقة المواطن»، بحسب «فرانس برس».

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، الرواندية لويز موشيكيوابو، قبل القمة إنها ستحاول اثارة هذا الموضوع لتحفيز قادة دول القارة. وفي تقديرها «التمرد الذي نراه لدى الشباب الناطق بالفرنسية في أفريقيا سببه خيبة الأمل من السياسة» و«إحباط» تجاه «الطبقة الحاكمة».

افتتاح المنتدى الاقتصادي
وأضافت الأمينة العامة للمنظمة «هذا ليس رفضًا للغة الفرنسية على الإطلاق» وذلك يؤثر على فرنسا. وتخصص ورش عمل أخرى الأحد لريادة الأعمال التي تخص الشباب والمرأة، قبل افتتاح المنتدى الاقتصادي.

للمنظمة ومنذ تأسيسها في العام 1970، ثلاثة أهداف رئيسية وهي دعم انتشار اللغة الفرنسية عبر برامج ومناهج تعليمية وتطوير التعاون الاقتصادي داخل فضاء فرانكوفوني يضم 321 مليون ناطق بالفرنسية، فضلا عن المشاركة ولعب دور الوساطة خلال الأزمات والصراعات الدولية.

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والسبت، شددت الأمينة العامة على أن المنظمة قادرة على امتلاك «تأثير في عالم ممزق» بأزمات متعددة. وتابعت في كلمة الافتتاح «يجب أن تظل الفرانكوفونية حلقة وصل للحد من تحول التوترات إلى نزاعات».

صدى التوتر بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية
غير أن صدى التوتر بين الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية كان حاضرا خلال افتتاح القمة عندما رفض رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جان ميشيل ساما لوكوندي المشاركة في الصورة الجماعية بجانب بول كاغامي رئيس رواندا والذي تتهمه كينشاسا بدعم متمردي حركة «23 مارس» في شرق البلاد.

على طاولة النقاشات ملف آخر حارق هو الحرب الروسية على أوكرانيا الدولة التي تحمل صفة مراقب في المنظمة الدولية للفرانكوفونية التي تضم دولا آخرى غير ناطقة بالفرنسية على غرار صربيا والإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مساء السبت «تمكنّا من التوصل إلى بيان من جميع الأعضاء  فيه موقف واضح جدًا من الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا»، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

من المرتقب اعتماد «إعلان جربة» مساء الأحد لاختتام أعمال القمة التي ستكون أيضًا مناسبة لإعادة انتخاب الأمينة العامة لولاية جديدة مدتها أربع سنوات وهي الوحيدة المرشحة لهذا المنصب.
أعلن الرئيس الفرنسي قبل مغادرته جزيرة جربة حيث تنظم عائدا إلى باريس مساء السبت، أن فرنسا تقدّمت بطلب كي تُنظم قمة الفرانكوفونية العام 2024.

قرض قيمته 200 مليون يورو لتونس
كما أعلن ماكرون السبت لنظيره التونسي قيس سعيد أن بلاده ستمنح قرضا قيمته 200 مليون يورو لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. وأفاد بيان صادر عن الإليزيه أن «رئيس الجمهورية جدد دعم فرنسا لتونس والشعب التونسي في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد».

من ناحية أخرى، لم يشر ماكرون إلا بإشارة خجولة إلى الأزمة السياسية التي تهز تونس منذ أن قرر الرئيس التونسي في 25 يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، واتهام المعارضة له بوضع حد للتجربة الديمقراطية الفريدة في العالم العربي.

وقبل الانتخابات النيابية المرتقبة في تونس في منتصف ديسمبر المقبل لانتخاب نواب لبرلمان تقلص دوره بشكل كبير من خلال الدستور الجديد الذي جرى إقراره إثر استفتاء في يوليو الفائت، علّق الرئيس الفرنسي «الحريات الأساسية أساسية للمكتسبات الديمقراطية» في تونس في وقت تندد فيه المنظمات غير الحكومية بتراجع الديمقراطية.

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