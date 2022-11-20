ولي العهد السعودي يصل قطر لحضور افتتاح مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلى قطر لحضور حفل افتتاح مونديال 2022.

ويرافق الأمير محمد، وزراء الطاقة والداخلية والخارجية والتجارة والاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين من بينهم مستشاره للأمن الوطني ورئيس الحرس الوطني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

انطلاق مونديال قطر 2022 اليوم

وتنطلق، اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفاصيل الموعد والفقرات الرئيسية لحفل افتتاح البطولة.

ويبدأ حفل افتتاح مونديال قطر في الرابعة والنصف (بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس)، على ملعب البيت في قطر ويمتد نحو 30 دقيقة، إذ سيغني المطرب القطري فهد الكبيسي، ومطرب كوريا الجنوبية جونجكوك أغنية حالمون.

ويشمل برنامج الحفل 7 فقرات، يقدمها فنانون عالميون، والفنانة القطرية دانا، ويمزج الحفل بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، ويحتفل بالمنتخبات المشاركة والدول السابقة المستضيفة للمونديال ومتطوعي البطولة، وبمشاركة من سفير كأس العالم غانم المفتاح، ويشهد الحفل حضور قادة وزعماء عرب وعالميين.