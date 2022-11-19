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مقتل أربعة جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 08:07 مساء
مقتل أربعة جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي
قصف جوي لمواقع في سورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء أن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في «عدوان جوي» إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسورية صباح يوم السبت.

وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضاً في وقوع خسائر مادية. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في «حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت (0330 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من فوق البحر المتوسط من اتجاه بانياس مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية»، بحسب «رويترز».

الاحتلال الإسرائيلي يكثف هجماته على مطارات وقواعد جوية
وأحجم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق. وتشن إسرائيل هجمات في سورية منذ سنوات ضد ما تصفها بأنها قوات إيرانية ومدعومة من إيران انتشرت هناك أثناء الصراع الذي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات.

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وتقول مصادر إقليمية واستخباراتية إن الاحتلال الإسرائيلي كثفت هجماتها على مطارات وقواعد جوية في سورية في الشهور القليلة الماضية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي لتوصيل أسلحة إلى حلفائها في سورية ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

وضربت صواريخ إسرائيلية قاعدة جوية رئيسية في منطقة حمص في سوريا هذا الشهر مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الجوية الإيرانية استخدمت القاعدة الجوية، الواقعة في الشيراط، في الآونة الأخيرة.

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