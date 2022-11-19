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نادي الأسير: 160 طفلاً فلسطينياً معتقلين في السجون الإسرائيلية بينهم ثلاث فتيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 07:44 مساء
نادي الأسير: 160 طفلاً فلسطينياً معتقلين في السجون الإسرائيلية بينهم ثلاث فتيات
فلسطينيون أمام السجون الإسرائيلية. (الإنترنت)
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قال نادي الأسير الفلسطيني السبت إن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في سجونه 160 طفلاً في ثلاثة سجون بينهم ثلاث فتيات عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم الأحد.

وأضاف النادي في بيان له «من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخراً»، بحسب «رويترز».

وتستخدم إسرائيل قانون بريطاني قديم يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية
وأوضح النادي في بيانه أن «أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى».

وقال «تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما تتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم». ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة، رداً على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير أن «المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرّفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرّفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي».

إسرائيل تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث
قال النادي في بيانه إن المحاكم الإسرائيلية «تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة».

وأضاف النادي «وتعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيرين عمر الريماوي، وأيهم صباح، كقضية بارزة تمت متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفذ ذلك بحق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية».

وأشار النادي في بيانه إلى أن إسرائيل «تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون».

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