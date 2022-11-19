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نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 01:48 مساء
نادي الأسير: 160 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال
جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتقلون طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية. (أرشيفية)
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قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي في سجونه 160 طفلا في ثلاثة سجون بينهم ثلاث فتيات عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف يوم الأحد. وأضاف النادي في بيان «من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة أخيرا».

ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي قانونا بريطانيا قديما يتيح له أسر الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل. أوضح النادي في بيانه أن «أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية منذ مطلع العام الجاري كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى»، وفق وكالة «رويترز».

وقال «تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما وتتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم». ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة ردًا على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير إن «المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفا عنصريا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عاما)، وليس (18 عاما)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي».

قال النادي في بيانه إن المحاكم الإسرائيلية «تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال فترة الطفولة». وأضاف النادي «تعمدت سلطات الاحتلال إصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيرين عمر الريماوي وأيهم صباح، كقضية بارزة جرى متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفذ ذلك بحق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية». وأشار النادي في بيانه إلى أن إسرائيل « تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون».

وقال النادي «تحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين». وأضاف «تعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يجري استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاقهم، وإعادة استدعائهم للتحقيق مرة أخرى».

 أخطر السياسات الإسرائيلية على مصير الأطفال الفلسطينيين
ويرى النادي أن «سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة كعقوبة بديلة أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارًا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحولت بيت العائلة للطفل إلى سجن». ويضيف النادي «هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصة، بعيدا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى».

واختتم النادي بيانه بالقول «وعلى الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، فإن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقا واضحا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات».

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