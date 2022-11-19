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سامح شكري: الغالبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «متوازنا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 11:15 صباحا
سامح شكري: الغالبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «متوازنا»
وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. (الخارجية المصرية)
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أكد رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27)، سامح شكري، اليوم السبت، أن «الغالبية العظمى» من الدول تعتبر مشاريع القرارات التي قدمتها رئاسة مؤتمر المناخ «متوازنة» بعدما انتقدها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح وزير خارجية مصر سامح شكري، للصحفيين بعد ليلة من المفاوضات المكثفة إثر تمديد المؤتمر في شرم الشيخ، أن «الغالبية العظمى من الأطراف أبلغتني أنها تعتبر النص متوازنا وقد يؤدي إلى اختراق محتمل، توصلا إلى توافق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- «تشكيك غير مقبول».. الاتحاد الأوروبي يرفض مقترحا لرئاسة «كوب27» بشأن الانبعاثات

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحًا قدمته الرئاسة المصرية لقمة المناخ «كوب27»، معتبرًا أنه «غير مقبول»، لأنه سيعرض الالتزامات السابقة بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار للتشكيك.

وقال مسؤول في وزارة انتقال الطاقة الفرنسية لوكالة «فرانس برس»، «في هذه المرحلة، تشكك الرئاسة المصرية في المكاسب التي تحققت في غلاسكو بشأن خفض الانبعاثات»، في إشارة إلى نتائج مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب26» العام الماضي، مؤكدًا أن «هذا أمر غير مقبول بالنسبة لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي».

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