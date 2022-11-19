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مقتل 4 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 10:51 صباحا
مقتل 4 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية بالعراق
عناصر من قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، 25 مارس 2022. (أ ف ب)
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أعلن مسؤول عسكري عراقي، مقتل 4 جنود عراقيين صباح السبت، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش العراقي في شمالي مدينة كركوك الواقعة على بُعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول طالبًا عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع «حوالى الخامسة صباحًا» (02,00 توقيت غرينتش)، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك، في منطقة غير بعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية، وتشهد أحيانًا نشاطًا لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية أو عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر، بحسب وكالة «فرانس برس».

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