إعلام رسمي: مقتل أربعة جنود سوريين في عدوان جوي إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب آخر بجروح في عدوان جوي إسرائيلي على بعض النقاط في المنطقتين الساحلية والوسطى لسورية، صباح اليوم السبت، وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للهجوم الذي جاء من فوق البحر المتوسط وتسبب أيضًا في وقوع خسائر مادية.

عدوان جوي من فوق البحر المتوسط

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه في «حوالي الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت (03.30 بتوقيت غرينتش) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من فوق البحر المتوسط، من اتجاه بانياس، مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية»، وأحجم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق وفق وكالة «رويترز».

وتشن إسرائيل عمليات عدوانية ضد سورية منذ سنوات ضد ما تصفها بأنها قوات إيرانية ومدعومة من إيران انتشرت هناك، أثناء الصراع الذي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات، وضربت صواريخ إسرائيلية قاعدة جوية رئيسية في منطقة حمص في سورية هذا الشهر مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.