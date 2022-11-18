أذربيجان تقرر فتح سفارة في تل أبيب

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت إسرائيل الجمعة بقرار الافتتاح المرتقب في تل أبيب لسفارة أذربيجان والتي حافظت إسرائيل على علاقات معها لمدة 30 عامًا وتعد أحد موردي الأسلحة الرئيسيين لها. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «البرلمان الأذربيجاني اتخذ قرارا تاريخيا بفتح سفارة في تل أبيب»، دون تحديد تاريخ لذلك. واضاف البيان أن السفارة ستكون اولى السفارات الخاصة بدولة أغلبية سكانها وحكومتها من الشيعة، وفق وكالة فرانس برس.

ورحّب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بقرار البرلمان الأذربيجاني. وقال في بيان صدر أيضا باللغة العربية «تُعتبر أذربيجان شريكة هامة لإسرائيل وبيتا لإحدى الجاليات اليهودية الكبرى في العالم الإسلامي». واضاف «يعكس قرار افتتاح هذه السفارة عمق العلاقات القائمة بين الدولتين"، معتبرا "هذه الخطوة ثمرة الجهود التي بذلتها حكومة إسرائيل في سبيل مد جسور دبلوماسية راسخة مع العالم الإسلامي».

إسرائيل وأذربيجان

وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى في أوائل أكتوبر حيث التقى بالرئيس إلهام علييف. تعود الروابط بين الدولة العبرية وأذربيجان المتاخمة لإيران إلى ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق في أوائل التسعينيات. وأقام البلدان علاقات دبلوماسية. ولدى إسرائيل سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو بينما افتتحت اذربيجان مكتبًا تجاريًا في تل أبيب في يوليو 2021 ومكتبًا للسياحة في آذار/مارس 2022.

وتسعى إسرائيل إلى إقامة جسور مع أذربيجان لتوسيع نطاق شبكة علاقاتها الى الدول ذات الغالبية المسلمة خارج اطار تلك التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق. وفي السنوات الاخيرة، اصبحت اسرائيل من أهم موردي الأسلحة لأذربيجان وبلغت مبيعاتها أكثر من 740 مليون دولار (631 مليون يورو)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري).