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«فرانس برس»: السعودية أعدمت 138 شخصا ضعف العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 04:00 مساء
«فرانس برس»: السعودية أعدمت 138 شخصا ضعف العام الماضي
العلم السعودي يرفرف في الرياض في 22 سبتمبر 2020. (أ ف ب)
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أعدمت السعودية في 2022، ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، على ما كشف الجمعة إحصاء لوكالة «فرانس برس»، يشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

وأعدمت السعودية الخميس، سعوديا وأردنيا دينا بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة المحظورة في منطقة الجوف (شمال)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ورفع ذلك عدد الإعدامات المنفذة في 2022، إلى 138 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس»، استنادا إلى بيانات رسمية.

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كانت السعودية نفذت 69 حكما بالإعدام في 2021، وجرى تنفيذ 27 عملية إعدام في 2020، خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان السعودية تنفيذ حكمين بالإعدام بحق مهربي هيرويين باكستانيين، في أول عملية إعدام مرتبطة بالمخدرات منذ نحو ثلاث سنوات في المملكة، ومذاك أعدمت السعودية 10 أشخاص في جرائم مرتبطة بالمخدرات.

طريقة تنفيذ عملية الإعدام
واعتبرت منظمة العفو في بيان حينها أنّ الإعدامات الأخيرة تعكس «عدم احترام للوقف الاختياري الرسمي للجرائم المتعلقة بالمخدرات»، الذي أعلنته لجنة حقوق الإنسان السعودية في يناير 2021.

وأضافت أنّ «حياة الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر.. وبغض النظر عن الجرائم المرتكبة، ينبغي ألا يكابد أحد هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة».

ولا توضح التقارير الرسمية طريقة تنفيذ عملية الإعدام، لكنّ المملكة نفذت في كثير من الأحيان أحكام الإعدام عبر قطع الرأس.

وفي مارس الماضي، أعدمت السعودية 81 شخصا في يوم واحد بتهم مرتبطة بالإرهاب، ما أثار تنديدا دوليا كبيرا، وينفذ عدد من دول الخليج أحكاما بالإعدام بوتيرة متفاوتة.

والأربعاء، نفذت الكويت أحكاما بالإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، في أول عمليات إعدام في الدولة الخليجية منذ 2017.

والخميس، اعتبرت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل عمليات الإعدام في الكويت «خطوة مؤسفة للغاية إلى الوراء من قبل السلطات الكويتية».

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