قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، أن صواريخ استهدفت ليل الخميس الجمعة، قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في أحد أبرز قواعدها في شمال شرق سورية، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت «سنتكوم» في بيان «قرابة الساعة 9,32 ليلاً بالتوقيت المحلي في سورية (18,30 ت غ)، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سورية، وتتواجد في قاعدة في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور (شرق)، تُعرف باسم «القرية الخضراء».

القوات الأميركية «تحقق في الحادثة»

ولم تتهم القيادة الأميركية أي جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن «أي إصابات أو أضرار»، لكنها أوضحت أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «تحقق في الحادثة».

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، إن هجمات مماثلة «تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوّض الاستقرار الذي كان مناله صعباً وأمن سوريا والمنطقة».

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وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلقت الصواريخ من موقع تابع للمجموعات الموالية لإيران في مدينة الميادين القريبة، لافتاً إلى استنفار الطرفين لقواتهما في المنطقة.

طريق مهم للكتائب العراقية وحزب الله

وتعد هذه المنطقة طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولحزب الله اللبناني، والمجموعات الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين، كما تستخدم لنقل البضائع على أنواعها بين العراق وسورية.

وفي التاسع من الشهر الحالي، تعرّضت قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين لإيران لقصف جوي، بعد عبورها من العراق إلى شرق سورية، ما أودى بحياة 14 شخصاً، وفق حصيلة للمرصد السوري، ونفى التحالف أن تكون أي من قواته بينها الأميركية مسؤولة عن تنفيذ الغارة.

وعلى مرّ السنوات، تعرّضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر، ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة للمجموعات الموالية لطهران إلى ضربات جوية، خصوصاً في المنطقة الممتدة بين الميادين والبوكمال، وتبنت القوات الأميركية بعضها، ونُسبت أخرى لإسرائيل التي تؤكد دائماً عزمها منع «التجذر الإيراني» في سورية.

ولا يزال نحو 900 جندي أميركي، منتشرين في شمال شرق سورية، وفي قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.