Atwasat

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 02:43 مساء
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية
مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي إيه إتش-64، تحلق فوق الباغوز في شرق سورية في مارس 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، أن صواريخ استهدفت ليل الخميس الجمعة، قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في أحد أبرز قواعدها في شمال شرق سورية، من دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.

وقالت «سنتكوم» في بيان «قرابة الساعة 9,32 ليلاً بالتوقيت المحلي في سورية (18,30 ت غ)، استهدفت صواريخ قوات التحالف في قاعدة القرية الخضراء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأميركية، في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سورية، وتتواجد في قاعدة في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور (شرق)، تُعرف باسم «القرية الخضراء».

القوات الأميركية «تحقق في الحادثة»
ولم تتهم القيادة الأميركية أي جهة بإطلاق الصواريخ التي لم تسفر عن «أي إصابات أو أضرار»، لكنها أوضحت أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة «تحقق في الحادثة».

وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، إن هجمات مماثلة «تضع قوات التحالف والسكان المدنيين في خطر وتقوّض الاستقرار الذي كان مناله صعباً وأمن سوريا والمنطقة».

- المرصد: غارة تستهدف قافلة لمقاتلين موالين لإيران شرق سورية توقع 15 قتيلاً

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، انطلقت الصواريخ من موقع تابع للمجموعات الموالية لإيران في مدينة الميادين القريبة، لافتاً إلى استنفار الطرفين لقواتهما في المنطقة.

طريق مهم للكتائب العراقية وحزب الله
وتعد هذه المنطقة طريقاً مهماً للكتائب العراقية ولحزب الله اللبناني، والمجموعات الأخرى الموالية لإيران، لنقل الأسلحة والمقاتلين، كما تستخدم لنقل البضائع على أنواعها بين العراق وسورية.

وفي التاسع من الشهر الحالي، تعرّضت قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين لإيران لقصف جوي، بعد عبورها من العراق إلى شرق سورية، ما أودى بحياة 14 شخصاً، وفق حصيلة للمرصد السوري، ونفى التحالف أن تكون أي من قواته بينها الأميركية مسؤولة عن تنفيذ الغارة.

وعلى مرّ السنوات، تعرّضت شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر، ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة للمجموعات الموالية لطهران إلى ضربات جوية، خصوصاً في المنطقة الممتدة بين الميادين والبوكمال، وتبنت القوات الأميركية بعضها، ونُسبت أخرى لإسرائيل التي تؤكد دائماً عزمها منع «التجذر الإيراني» في سورية.

ولا يزال نحو 900 جندي أميركي، منتشرين في شمال شرق سورية، وفي قاعدة التنف الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد
مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب

مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»

مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس

اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب

مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)

خطوات التعديل الدستوري في ليبيا.. كيف جرت العام 1962و1963؟ (3 -3)
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!

ليبيا في قبضة العفريت الأزرق!
تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته

تقرير لـ«الكونغرس» يكشف فواتير مسؤولين عرب في فندق ترامب خلال رئاسته
شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟

شاهد في «تغطية خاصة»: تصريحات وليامز.. إدارة للفساد أم علاج له؟
وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا

وليامز: من المهم جدا عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
وفاة 21 فلسطينيا في اندلاع حريق بمبنى سكني في قطاع غزة
وفاة 21 فلسطينيا في اندلاع حريق بمبنى سكني في قطاع غزة
مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود في شمال العراق
مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود في شمال العراق
تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى السبت
تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى السبت
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر
البيت الأبيض: بايدن سيشارك في «كوب 27» بمصر...
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد
مقتل أميركي يعمل في منظمة إغاثية برصاص مسلحين في بغداد...
اشتية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر تنامي التطرف والعنصرية
اشتية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية تظهر تنامي التطرف ......
تيار الحكمة العراقي يجدد موقف بغداد الثابت من القضية الفلسطينية
تيار الحكمة العراقي يجدد موقف بغداد الثابت من القضية ......
المزيد
أذربيجان تقرر فتح سفارة في تل أبيب
أذربيجان تقرر فتح سفارة في تل أبيب...
«فرانس برس»: السعودية أعدمت 138 شخصا ضعف العام الماضي
«فرانس برس»: السعودية أعدمت 138 شخصا ضعف العام الماضي...
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل ......
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سورية...
تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى السبت
تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى السبت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط