تمديد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ إلى السبت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ، وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، تمديد المفاوضات بين الأطراف المشاركة لمحاولة التوصل إلى توافق على المسائل الشائكة، إلى السبت.

وقال شكري، «أنا مصمم على إنجاز المؤتمر غدا» السبت، داعيا الأطراف إلى تكثيف الجهود في المفاوضات التي تتعثر خصوصا حول مسائل التمويل الموجه للدول الفقيرة. وكان يفترض أن يختتم المؤتمر الجمعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشهد العام 2022، كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.

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ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر إلى زيادة التزامات نحو 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.

وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه «الخسائر والأضرار».

في المقابل وافقت دول الشمال التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال كوب 27، إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول.

«صندوق استجابة للخسائر والأذرار»

وفي بادرة انفتاح، أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس أنه مستعد لإنشاء «صندوق استجابة للخسائر والأذرار» فورا، مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.

إلا أنه يجب أن يمول من جانب «قاعدة واسعة من المانحين»، أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.

وسيكون هذا الصندوق عنصرا من «فيسفساء» تمويلات مختلفة، يجب تطويرها على أن تستفيد منه الدول «الضعيفة جدا».

ووصف الممثل الباكستاني الذي يتولى رئاسة «مجموعة 77+الصين»، التي تضم أكثر من 130 دولة، الأمر بأنه «نبأ إيجابي»، لكنه شدد على «استمرار وجود اختلافات».

«تأخير إحقاق العدالة المناخية إنكار للعدالة»

وقالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن، ناطقة باسم مجموعة 77+الصين إن «تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة»، مضيفة أن هذه الدول تريد «إعلان نوايا سياسيا بالحد الأدنى» بشأن هذا الصندوق.

وفي وقت لاحق الخميس، عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جدا بالعرض الأوروبي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس «الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا»، داعيا إلى تجاوز الانقسامات.

وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير، إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارا من 2020.

«الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال»

وأكد غوتيريش «من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال (..) والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية».

وتتعثر المفاوضات حول مسائل مهمة أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار، وستنشر مشاريع قرارات جديدة خلال الليل أو صباح الجمعة، وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر الجمعة.

وسينظر عن كثب إلى طريقة ذكر مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات وإعادة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ.