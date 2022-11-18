مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود في شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 11 شخصا على الأقل في انفجار خزان وقود، أدى إلى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق مساء الخميس، فيما تواصل فرق الإنقاذ الجمعة، البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لمسؤولين محليين.

وأدى الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس، في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، وإصابة 13 آخرين، حسبما أفاد رئيس دائرة طوارئ السليمانية سامان نادر لـ«فرانس برس».

وتحدث المسؤول عن أربعة أشخاص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق، الذي انهار جراء الانفجار، مضيفا «فرقنا تعمل منذ أكثر من 15 ساعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت المنزل المنهار».

تسرب في خزان غاز سائل

ووقع الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.

وشاهد مراسل «فرانس برس»، صباح الجمعة، فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الأنقاض عن الضحايا، فيما تعرض مبنى مجاور لأضرار بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزءا من واجهة المبنى.

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وتحدث تقرير سابق صدر الجمعة، عن السلطات المحلية في السليمانية، عن مقتل 10 أشخاص جراء الانفجار.

تكرار حوادث مأساوية

وبين الضحايا طفل واحد على الأقل، وفقا لمحافظ السليمانية هفال أبو بكر، الذي أعلن يوم حداد إثر وقوع الحادث.

ويمثل إهمال معايير السلامة في قطاع النقل أو البناء، أمراً شائعاً في العراق الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حوادث مأساوية، في هذا البلد الذي تعاني أغلب بناه التحتية من التداعي، ففي نهاية أكتوبر، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار ناقلة للغاز في بغداد.

وفي حادث آخر وقع في إبريل 2021، لقي أكثر من 80 شخصًا مصرعهم في حريق داخل مستشفى في بغداد، جراء انفجار اسطوانة أوكسجين بسبب تخزين سيئ.