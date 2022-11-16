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مسؤول إسرائيلي لـ«رويترز»: إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة قبالة عُمان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 02:11 مساء
مسؤول إسرائيلي لـ«رويترز»: إيران مسؤولة عن الهجوم على الناقلة قبالة عُمان
ناقلة النفط اليابانية المشغلة من شركة إسرائيلية قبالة مرفأ الفجيرة في الإمارات، 3 أغسطس 2021. (أ ف ب)
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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، لوكالة «رويترز» إن إيران هاجمت ناقلة قبالة سواحل عُمان مستخدمة طائرة مسيّرة من النوع الذي زودت به روسيا في أوكرانيا.

واعتبر مسؤول إسرائيلي آخر في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن الضربة على سفينة محمّلة بالوقود بـ«مقذوف» قبالة عُمان هو «استفزاز إيراني يهدف إلى تعكير صفو الأجواء» قبل افتتاح مونديال كأس العالم في قطر، موضحًا أن «السفينة مملوكة جزئيًا لإسرائيل».

وفي وقت سابق، قالت شركة «إسترن باسيفك شيبينج» ذات الإدارة الإسرائيلية إن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة دون وقوع إصابات أو تسرب شحنتها من السولار.

السفينة كانت متجهة إلى بوينس آيريس
وأضاف المسؤول الإسرائيلي لـ«فرانس برس»، طالبا عدم نشر اسمه، أن «طائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد 136 هي التي ضربت السفينة المحمّلة بالوقود، وهي من نوع الطائرات دون طيار التي يبيعها الإيرانيون للروس لاستخدامها في أوكرانيا».

ونفى المسؤول التلميحات بأن الضربة ترقى إلى «انتصار إيراني على إسرائيل»، وأوضح «إنها ليست ناقلة نفط إسرائيلية».

وفي السياق ذاته، قال الأسطول الخامس الأميركي ومقره البحرين لوكالة «فرانس برس» إنه على علم «بالحادثة». كما أفادت منظمة «عمليات التجارة البحرية» البريطانية التي تراقب حركة السفن في المنطقة، بأنها على دراية بالأمر.

وحسب سمير مدني المؤسس المشارك لموقع «TankerTrackers.com» وهي شركة أبحاث مختصة بعمليات شحن النفط، فإنّ السفينة كانت تحمل 42 ألف طن متري من الوقود وكانت متجهة إلى بوينس آيرس.

حوادث متكررة في المنطقة
ووقعت هجمات مماثلة في المنطقة في السنوات الأخيرة على وقع التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي اتّهمت طهران بمهاجمة سفن وناقلات نفط بطائرات مسيّرة.

في العام الماضي، تعرّضت ناقلة النفط «أم/تي ميرسر ستريت» التي تشغلها شركة «زودياك ماريتايم» المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، ومقرها لندن، الى هجوم قبالة سلطنة عُمان. وأدى الهجوم لمقتل اثنين من أفراد طاقهما. واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا و«إسرائيل»، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته طهران.

وغالبا ما تشهد المنطقة التي تمر بها مئات ناقلات النفط يوميا، حوادث بين البحرية الإيرانية والقوات الأميركية المتمركزة في قواعد في دول الخليج.

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